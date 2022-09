Le grand retour de Bamba Dieng avec l’OM

L’attaquant sénégalais Bamba Dieng devrait intégrer pour la première fois de la saison le groupe de l’OM, en prévision du match contre Rennes.

La pénitence de Bamba Dieng est terminée. Ecarté sans raison par Igor Tudor depuis le début de la nouvelle saison, l’attaquant sénégalais est en passe d’effectuer son grand come-back au sein du groupe olympien.

Tudor offre enfin sa chance à Dieng

Selon une information de L’Equipe, le champion d’Afrique fera partie des joueurs convoqués par Igor Tudor pour l’empoignade face à Rennes, prévue ce dimanche (à 15h). Il peut espérer disputer son premier match depuis le duel face à Strasbourg, en clôture du dernier exercice.

Le technicien croate avait signifié à Dieng qu’il ne comptait pas sur lui dès l’intersaison. Il était prévu que le joueur débarrasse le plancher avant l’épilogue du mercato, mais il n’a pas pu s’entendre avec ses courtisans. Un transfert à l’OGC Nice a d’ailleurs échoué lors de l’ultime jour du mercato estival.

Cet épisode désormais digéré, le successeur de Jorge Sampaoli aurait donc fait le choix de faire table rase du passé. Même s’il ne devrait pas être titulaire, Dieng ne serait pas de trop pour la réception des Rennais. D’autant plus que l’OM vient de libérer l’un de ses attaquants, en l’occurrence Cédric Bakambu (parti à l’Olympiakos).

Guendouzi de retour, Harit titularisé

Absent lors du match de Ligue des Champions contre l’Eintracht, Mattéo Guendouzi devrait effectuer son retour dans le onze olympien lors de cette partie. Le Marocain Amine Harit est aussi pressenti pour débuter. En revanche, Dimitri Payet et Gerson ont de bonnes chances de débuter sur le banc. Derrière, avec la défection d’Eric Bailly et celle très probable de Samuel Gigot, c’est la triplette Balerdi, Kolasinac et Mbemba qui est pressentie pour démarrer.