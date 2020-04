Le Graët veut démarrer par les coupes

Noël Le Graët, le président de la FFF, a exprimé son souhait de voir la compétition redémarrer avec les finales des coupes nationales.

La Ligue professionnelle de football a réitéré ce vendredi son intention de terminer ses différentes compétitions, avec une reprise espérée à la mi-juin. Des plans qui sont approuvés par la FFF. Cependant, et par le biais de son président, la fédération a exprimé une volonté : celle de voir de redémarrer d’abord par les finales des deux coupes nationales.

« Le début du Championnat est à fixer. On va peut-être modifier un peu le calendrier. J'ai demandé que le premier match soit la finale de la , a indiqué Noël Le Graët.On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l'on démarre par cette compétition. Et on jouerait la finale de la (PSG- ) trois jours après. Comme ça les deux Coupes auraient lieu (évidemment à huis clos) avant le début du Championnat. On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui. »

L’homme fort du football français a aussi souligné la nécessité d’avoir le feu vert du gouvernement pour reprendre, tout en insistant sur les consignes qui ont été transmises par l’UEFA : « J'ai dit qu'il fallait se mettre en ordre de marche pour reprendre la saison et essayer d'aller au bout, même si rien ne pourra se faire sans les ministères. C'est la priorité qui a été rappelée, hier (jeudi) par le comité exécutif de l'UEFA. Le Premier ministre, le ministre de la Santé et la ministre des Sports détiennent un peu la clé du démarrage et du début des compétitions. La volonté de la Ligue est de redémarrer. »