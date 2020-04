Droits TV : la LFP d'accord avec Canal+ et beIN Sports

La LFP a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord financier avec Canal+ et beIN Sports pour le règlement des droits TV.

Les discussions auront duré plusieurs semaines, mais la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d'annoncer ce vendredi qu'un accord a été trouvé avec Canal+ et beIN Sports, diffuseurs de la et de la , autour du règlement des droits TV.

L'arrêt des compétitions avait gelé ces versements et obligé les présidents de clubs à s'organiser pour tenter de trouver un terrain d'entente avec les diffuseurs.

Dans l'un de ses communiqués, la LFP écrit : "Le Groupe CANAL+ et la Ligue de Football Professionnel tiennent à remercier les 4 présidents de clubs de , Messieurs Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran ( ), qui ont noué un dialogue constructif et ainsi pu aboutir à une issue favorable."

Il est ajouté que "les discussions se poursuivent autour de l'éventuelle reprise de la Ligue 1 et de la dans les prochaines semaines."

La Ligue de Football Professionnel et @canalplusgroupe se réjouissent d’avoir trouvé un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2 déjà diffusés cette saison.



Communiqué https://t.co/OPLG6ARJEP pic.twitter.com/xy3Oy1arSl — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 24, 2020