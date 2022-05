Le Graët : "Peut-être que Zidane signera au PSG"

Zinédine Zidane est libre de tout engagement depuis qu’il a quitté le Real Madrid en mai dernier. Le coach français profite de son année sabbatique en attendant un nouveau challenge. Pour son prochain défi, deux options sont évoquées avec insistance. Il y a celle qui le verrait prendre en main l’équipe de France et une autre où il s’installerait sur le banc du PSG.

Difficile de prédire son avenir et Noël Le Graet, le patron de la FFF, s’est bien gardé de le faire. En revanche, ce dernier ne s’est pas gêné pour rappeler qu’il n’a donné aucune promesse au champion du monde 1998.

Pas de contacts avec Zidane tant que Deschamps sera en place

« Il faut faire attention à ce que l'on dit. Zidane a montré à Madrid qu'il avait des qualités que l'on imaginait à peine. Dans l'esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n'est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options », a confié l’homme fort du football français dans un entretien à L’Equipe.

Quand il lui a été demandé ensuite s’il a déjà discuté avec ZZ, Le Graët a éludé la question : « Vous me voyez dire aujourd'hui : "C'est Zidane qui va remplacer Deschamps ?" On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde ».

L'article continue ci-dessous

Par le passé, il y a déjà eu des présidents de la trois F qui ont fait appel à de nouveaux coaches, avant même que celui en place ne délaisse son tablier. Le Graët affirme qu’il ne fera pas cette erreur : « Je ne ferai jamais ce qu'a fait mon prédécesseur (Jean-Pierre Escalettes), qui avait déjà fait signer Laurent Blanc avant d'aller en Afrique du Sud pour la Coupe du monde. Domenech était déjà sur un doigt de pied. Comment voulez-vous que les joueurs le respectent quand on a déjà désigné le successeur. Ça ne se fait pas et je ne le ferai jamais. En aucun cas, je ne verrai un autre entraîneur avant d'avoir déjeuné avec Didier. »

Le Graët continue de faire confiance à Deschamps

Enfin, quand il a été questionné sur la possibilité de voir Deschamps continuer au-delà de la Coupe du Monde, Le Graët a confié : « On se verra à la fin de la compétition s'il a encore envie de continuer. On passera le temps qui convient à Guingamp. Quand on s'est vus après l'Euro, les choses ont été très claires. On était mille fois d'accord. Il m'a dit : "Je souhaite continuer, sauf si vous me demandez d'arrêter ». Il a aussi assuré n’avoir jamais pensé à congédier DD : « On peut toujours se poser cette question. Mais sur l'honneur, je n'y ai jamais pensé. Il n'a perdu qu'un match, vous vous rendez compte. Et a été blessé par la défaite. »

Pour conclure, il s’est aussi exprimé sur les objectifs tracés pour le Mondial : « On veut défendre notre titre. Mais l'objectif, c'est au moins le dernier carré, comme d'habitude. Si Deschamps sera reconduit si cet objectif n'est pas rempli ? On discutera après. Il y a le salarié qu'il est. Mais c'est aussi un ami. J'ai avec lui des rapports d'une grande courtoisie. »