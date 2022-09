Le Graët et la FFF contre-attaquent

Accusé d’harcèlement sexuel par So Foot, Noël Le Graët s’est associé avec sa fédération pour porter plainte contre le mensuel.

Noël Le Graët, le patron de la fédération française de football, a été accusé de maltraiter ses employées féminines par le magazine So Foot. A la suite de ces révélations, une rumeur a suggéré qu’il allait rendre son tablier. Il n’en sera rien.

La FFF évoque des contenus diffamatoires

Non seulement, le dirigeant breton ne compte pas abandonner son poste, mais il envisage aussi de porter plainte contre le mensuel. Il entend réparer son image qui s’est sérieusement dégradée ces derniers jours.

« La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse », a indiqué ce jeudi la FFF dans un communiqué.

Le Graët va donc aller au bout de son contrat avec la fédération. C’est-à-dire jusqu’à la fin 2003. Et pendant toute cette période, il va pouvoir compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Entre Deschamps et Le Graët, « l’unité est là »

Le sélectionneur s’est exprimé à ce sujet, ce jeudi en conférence de presse. « Ce n'est pas mon domaine, je lui ai parlé longtemps hier. Si je ne m'en réfère qu'à la partie sportive, il y a tellement de fausses informations. Le président va bien, il est en pleine forme. Après, à chacun son interprétation. Aujourd'hui, c'est difficile de faire le tri », a-t-il déclaré.

Quand on lui demande ensuite si l’article paru l’agaçait, DD a répondu : « Il n'y a rien qui m'agace mais ce n'est pas le climat le plus apaisé que j'ai pu connaître. C'est de l'instantané, c'est beaucoup de buzz, asséner des vérités qui ne le sont pas. Après, je ne vais pas répondre à chaque point bien précis (…) Evidemment, ce n'est pas l'idéal, mais l'unité et la force en interne c'est là, mais on est pas à l'abri d'une déclaration, je ne sais pas ce qui a pu arriver, ce qui peut arriver. Il y en a peut-être des gens qui disent je sais et qui savent pas. Mais ça amène un climat un peu... assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne. Mais de tout temps, il y a toujours eu un environnement plus ou moins calme". Vous l’aurez deviné, DD est à fond derrière son supérieur hiérarchique.