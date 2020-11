Le Graët contre l’idée d’une Ligue 1 à 18 clubs

Le président de la fédération française de football n’est pas favorable à l’idée d’un championnat de Ligue 1 à 18 clubs.

Vincent Labrune, le patron de la LFP, a soumis l’idée d’un championnat de France réduit de 20 à 18 clubs afin de redonner un visage compétitif aux équipes hexagonales. Cette perspective enchante beaucoup de monde, dont Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore. Mais, il y en a aussi qui s’en opposent. C’est le cas de Noël Le Graët, le président de la FFF.

« Il y a des tables rondes à organiser »

« Cela mérite davantage de réflexion. Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins, a-t-il commencé par déclarer à L’Equipe. On ne peut pas dire comme ça : "Je lance une pièce en l'air et, suivant le côté où elle retombe, c'est oui ou non." Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. Au niveau télévisé, on ne sait pas trop qui nous diffuse... Est-ce que les chaînes de télévision sont prêtes à diffuser moins de matches et à quel prix ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser...»

Le Graët a enchéri en indiquant que ce n’était pas le moment de procéder à des révolutions : « Le moment n'est pas forcément le mieux choisi. Il y a le Covid, des contrats télé avec 20 clubs... Ça ne se fait pas comme ça. Si cela doit se faire, cela se prépare pour un futur appel d'offres ».

Plus d'équipes

Le Graët désapprouve donc ce changement. Pourtant, en 1997, c’est lui qui avait validé le premier passage à 18 clubs et qui a duré pendant quatre ans. Il était alors en charge de la LNF, la devancière de la LFP.