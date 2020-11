Didier Deschamps en faveur d'une Ligue 1 à 18 clubs

Didier Deschamps partage l'avis de Vincent Labrune, le président de la LFP, qui milite pour une Ligue 1 avec 18 clubs.

Dans une interview au Journal du Dimanche (JDD), Vincent Labrune, le nouveau président de la LFP, s'est montré favorable à une réduction du nombre de clubs en Ligue 1, passant de 20 à 18. Un sujet évoqué ce lundi en conférence de presse par Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus ne cache pas qu'il partage l'avis de Vincent Labrune. Il verrait d'un beau œil le retour à un championnat à 18 clubs : "C'est gentil de me poser la question (rires). Vincent Labrune ne va pas se faire que des amis. C'est facile de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent que plus l'élite est resserrée mieux c'est. Avoir quatre matches de moins en championnat, ça va dans le sens de l'élite. Mais après avoir dit ça, je me doute que parmi les 20 clubs français, une dizaine peuvent se sentir concernés si on passe à 18 et peuvent descendre. C'est l'intérêt général et l'intérêt de la compétition et l'élite. Ce serait tirer le foot français vers le haut, et je sais qu'en disant ça je ne vais pas me faire que des amis. Ça me paraît censé et dans l'intérêt de la ."