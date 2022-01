Le Ghana cale de nouveau

Le Gabon a marqué un but controversé en fin de match contre le Ghana pour sauver le score de parité (1-1) dans le groupe C de la CAN.

Le résultat place les Panthères aux portes des huitièmes de finale, tandis que les Black Stars se retrouvent en très mauvaise posture. Andre Ayew a donné l'avantage au Ghana à la 18e minute, mais sa frappe victorieuse a été annulée par l'égalisation du Gabonais Jim Allevinah à la 88e minute.

Après ce but, les Ghanéens étaient en colère car ils reprochaient aux Gabonais de ne pas leur avoir rendu le ballon après qu'il ait été sorti en touche pour soigner une blessure chez les Black Stars.

Daniel-Kofi Kyere était tombé à la suite d'un duel dans la moitié de terrain gabonaise mais, à partir de la remise en jeu qui en a résulté, Guelor Kanga a joué le ballon à Allevinah, qui a exécuté sa frappe Jojo Wollacott et dans le coin inférieur droit.

Ayew a protesté auprès de l'arbitre Lahlou Benbraham à propos du but mais en vain et des échauffourées ont éclaté lorsque le Gabon a célébré son point arraché au coup de sifflet final.

Le remplaçant ghanéen Benjamin Tetteh a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final pour sa participation à la mêlée sur le terrain.