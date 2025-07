Le garde du corps de Messi coûte trop cher !

Rodrigo De Paul a « verbalement accepté » de quitter l'Atlético Madrid pour l'Inter Miami et de rejoindre son compatriote argentin Lionel Messi pour un montant de 15 millions d'euros.

Fabrizio Romano déclare qu'un accord verbal de 15 millions d'euros (13 millions de livres sterling) est en place entre toutes les parties. De Paul devrait rejoindre Miami dans le cadre d'un prêt initial incluant une clause d'achat. Une fois celle-ci activée, l'Argentin signera un contrat de quatre ans avec le club de MLS.

De Paul a mené une brillante carrière, illustrant le triomphe de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 et remportant plusieurs Copa Americas ces dernières années. Bien qu'il reste un joueur important à l'Atlético, le joueur de 31 ans semble prêt à relever un nouveau défi et à retrouver son compatriote Messi à Miami. C'est un véritable coup de maître pour l'équipe de David Beckham.

L'ancienne star de Valence et de l'Udinese, De Paul, a gagné le surnom de « garde du corps » de Messi, car il est venu à plusieurs reprises en aide à un coéquipier de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain lors des matchs de l'Argentine. Le joueur lui-même a d'ailleurs évoqué leur relation quasi télépathique.

De Paul vers la MLS

En 2018, il déclarait : « Parfois, on se regarde et on sait ce qu'il faut pour réorganiser l'équipe. Cela rend le processus plus fluide.»

L'international argentin, 78 fois sélectionné, pourrait même faire ses débuts à Miami aux côtés de l'ancien joueur vedette du FC Barcelone, Messi, plus tard ce mois-ci, alors que l'équipe de MLS tente de remonter au classement de la Conférence Est pour le dernier tiers de la saison.