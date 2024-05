Le fils d'Ancelotti en Ligue 1 ?

Le Real a connu une saison somptueuse sous la direction de Carlo Ancelotti, mais la presse locale a accordé beaucoup de crédit à son fils

Le travail du fils de Carletto a d'ailleurs attiré l'attention en France. Selon Fichajes, Davide Ancelotti est l'un des trois noms figurant sur la liste des candidats du Stade Reims pour remplacer Will Still cet été, avec le coach du Havre Luka Elsner et l'assistant de Tottenham Hotspur Joao Sacramento.

Ancelotti junior est apprécié depuis longtemps par Reims, et il est en grande partie responsable du travail tactique quotidien à Valdebebas.

Un pari pour Reims

Ce n'est pas la première fois que Davide Ancelotti attire l'attention de clubs étrangers. Il s'est vu offrir la possibilité de prendre les rênes d'Everton, mais a décliné l'offre, tout en étant lié au FC Bâle et à l'Arabie saoudite.

Il semble qu'il ait l'intention de rester au Real Madrid avec son père jusqu'à la fin de leur séjour à Santiago Bernabéu, après quoi il fera le saut dans le grand fauteuil, en prenant le préparateur physique Francesco Mauri comme assistant. Il est probable que ce soit encore le cas cet été.