Le démenti de John Textor sur l’arrivée de deux Brésiliens à l’OL

John Textor a réagi à la rumeur sur le transfert de deux joueurs brésiliens à l’Olympique Lyonnais.

Le président de l’OL, John Textor, a tenu lui-même à infirmer les éventuelles arrivées de deux joueurs brésiliens au club rhodanien. Le média Globo, annonçait que Lyon était en passe de boucler le transfert des deux joueurs qui évoluent à Botafogo, au Brésil. Une information démentie par le propriétaire de l’OL sur son compte X (ex-Twitter).

Deux Brésiliens en passe de rejoindre l’OL

Le gardien de but, Lucas Perri (25 ans) et le défenseur Adryelson (25 ans) sont les deux joueurs annoncés à l’OL par le média brésilien. D’après Globo, Textor souhaiterait conserver les deux joueurs sous sa bannière en les transférant à l’OL, autre club appartenant à sa Holding, Eagle Football, à l’image de Botafogo (Brésil) Crystal Palace (Angleterre) et Molenbeek (Belgique). Le média évoque même un montant de 20 millions d’euros, bonus compris, pour les deux joueurs. Cependant, Perri et Adryelson devraient attendre encore un peu. Pour le moment, John Textor ne pense pas à eux.

Le démenti de John Textor

L’OL va investir encore plus en Amérique du Sud, en Afrique et aux Etats-Unis. Sur son compte X, John Textor réitère la nouvelle politique de recrutement de son club, mais prévient. Ce sera aux joueurs de se battre pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. « Des joueurs à travers le monde vont se battre pour obtenir les quatre places (autorisées dans les effectifs hors UE, ndlr) », peut-on lire dans sa déclaration sur X. John Textor va ensuite démentir les rumeurs de transferts de joueurs liés à l’OL. « Le reste (comme la valeur des transferts) n’est que spéculation », ajoute-t-il. En attendant de probables nouvelles recrues, l’OL, qui a remporté son premier match de la saison avant la trêve, est toujours coincé au bas du classement en Ligue 1.