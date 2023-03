Le cri du cœur d'Antonella Messi, qui veut revenir à la "maison"

C'est un rêve lointain, presque impossible, mais de nombreux supporters du FC Barcelone fantasment encore sur le retour de Lionel Messi.

La superstar argentine est en fin de contrat cet été, mais un certain nombre de facteurs rendent son retour difficile. Cependant, il semble que sa relation avec le club ne soit plus l'un d'entre eux.

Après son départ, les relations entre Messi (et en particulier Jorge Messi, son père) et l'actuel président Joan Laporta ont été rompues. La famille Messi a eu l'impression d'avoir été trahie par le président du FC Barcelone.

Cependant, la récente rencontre entre Jorge Messi et Laporta, même si ce n'était pas pour discuter d'un transfert, est la preuve d'un dégel des relations, selon Joan Fontes.

De l'espoir au Barça

Les négociations contractuelles au Paris Saint-Germain ralentissent. L'équipe française est à nouveau dans une situation incertaine après une nouvelle élimination de la Ligue des champions, et Messi veut un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé pour rester à Paris, après avoir rejeté leur première offre. Leandro Paredes et Angel di Maria n'étant plus au club, Messi se sent également moins à l'aise dans le vestiaire.

Messi, sa compagne Antonella Roccuzzo et leurs enfants considèrent toujours Barcelone comme leur maison. Ils ont conservé leur maison à Castelldelfels et y sont retournés le mois dernier pour dîner avec Sergio Busquets et Jordi Alba.

En outre, Xavi Hernandez et Messi se sont rencontrés dans un restaurant l'année dernière, et les deux hommes étaient en phase sur les projets de Xavi pour Messi sur le terrain, dans le cas d'un hypothétique retour.

Le rapport ajoute que la limite salariale, le temps passé à l'Estadi Lluis Companys, qui réduira leur capacité à capitaliser sur le retour théorique de Messi, et le départ potentiel de Busquets et d'Alba sont autant de facteurs qui pourraient empêcher un retour.

Bien qu'il s'agisse de facteurs majeurs à négocier, le rapport de Fontes montre qu'il y a encore de l'espoir au Can Barca quant à un retour, et que Messi est prêt à le faire. Quant à savoir si la logistique le permet, c'est une autre affaire.