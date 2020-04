Le coup de gueule de Samir Nasri

Samir Nasri a réagi aux réseaux sociaux par rapport aux rumeurs selon lesquelles il a coupé tout contact avec son club d’Anderlecht.

Depuis quelques jours, la presse belge a indiqué que Samir Nasri est porté disparu, car n’ayant pas donné des nouvelles à son club d’Anderlecht. Le championnat de est susceptible de reprendre après avoir été stoppé et l’international français aurait donné l’impression de ne pas être concerné par cette actualité.

Lundi soir, l’ex-Marseillais est sorti de son silence et a réagi aux attaques dont il fait objet. Il dément avoir tourné le dos aux Mauves. « C’est n’importe quoi. C’est limite un coup de gueule que j’ai envie de faire », a-t-il commencé par déclarer. « Où t’as vu quelqu’un qui disparait ? Parce que c’est ce que j’ai cru voir ou entendre dire : quelqu’un qui a disparu ou ne donne plus signe de vie. Je parle au chef du médical tous les jours. C’est lui qui m’envoie les séances que j’ai à faire, je parle avec Vincent Kompany ».

Nasri a ensuite assuré qu’il était prêt à rentrer et à se mettre au service de son équipe si jamais il y a une date de reprise qui est décrétée pour la Jupiler League : « Les spéculations, s’il vous plaît, qu’on arrête. Il ne se passe rien du tout. J’attends de savoir si la saison reprend pour faire les play-offs. On verra ensuite pour la saison prochaine. Pour l’instant, on n’en est pas là ».

Avant l’interruption de la compétition, Nasri, qui a rejoint Bruxelles l’été dernier, a disputé 8 rencontres et inscrit 2 buts avec le Sporting d’ .