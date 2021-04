Le coup de gueule de Gündogan contre la Super League et la Ligue des Champions

Dire que la Super League a au moins eu le mérite de voir le football européen s’unir est un doux euphémisme. Ayant voulu l’expansion de la Ligue des Champions ou de l’Euro aux petites nations, Michel Platini a dû bien rigoler en voyant les superpuissances comme le Real Madrid se faire attaquer de toute part pour leur appât du gain.

La morale ayant eu gain de cause, le projet Super League est en « stand-by » comme l’a annoncé Florentino Pérez, mercredi soir sur la Cadena Ser. Mais cet échec d’une ligue fermée avec les gros clubs européens ne doit pas faire oublier la révolution de l’UEFA sur la Ligue des Champions à partir de 2024.

Ilkay Gündogan a donc profité de cette tribune ouverte par la Super League pour rappeler que l’affluence de matches sera aussi au rendez-vous dans le nouveau format décidé pour la coupe aux grandes oreilles et ratifié lundi.

The UCL format right now works great and that is why it's the most popular club competition in the world - for us players and for the fans.