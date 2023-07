Le coup de gueule de Guardiola sur la Saudi Pro League

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a livré son avis sur les investissements opérés par les clubs saoudiens en cette période de mercato.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, estime que la puissance financière des Saoudiens a "changé le marché des transferts" suite au transfert à 35 millions d’euros de Riyad Mahrez vers Al-Ahli.

Guardiola craint un exode massif vers l’Arabie Saoudite

L'ailier algérien, qui a remporté quatre titres de Premier League avec City, a reçu une offre astronomique de la formation saoudienne, et c’est ce qui l’a amené à quitter l’Angleterre et d'ouvrir un nouveau chapitre.

S'exprimant lors de la tournée de pré-saison du club en Corée du Sud, l'ancien coach de Barcelone a évoqué le sujet du remplaçant de Mahrez et aussi celui de la nouvelle tendance des meilleurs footballeurs à rejoindre la Saudi Pro League.

"Nous ne recherchons pas un remplaçant de Riyad en termes de compétence car chaque joueur est différent", a déclaré Guardiola. « L'Arabie saoudite a changé le marché. Il y a quelques mois, lorsque Cristiano [Ronaldo] était le seul à partir, personne ne pensait que tant de joueurs de haut niveau joueraient dans la ligue saoudienne. À l'avenir, il y en aura plus et c'est pourquoi les clubs doivent être conscients de ce qui se passe. Riyad a reçu une offre incroyable [d'Al-Ahli] et c'est pourquoi nous ne pouvions pas dire "ne le fais pas".

Après le transfert hivernal de Ronaldo à Al-Nassr plus tôt cette année, le mercato estival en cours a vu des superstars du football telles que Karim Benzema (Al-Ittihad), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Sadio Mane (Al-Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) et d'autres s’installer au Moyen-Orient.

Non seulement les clubs saoudiens paient des frais de transfert supérieurs à la valeur marchande de certains joueurs (Neves a été signé pour 55 millions d'euros, Malcom a été signé pour 60 millions d'euros), mais ils offrent également des salaires mirobolants (par exemple, Ronaldo gagne 177 millions de livres sterling par année à Al-Nassr).