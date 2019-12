Le coup de colère de Vieira après la déroute de Nice

Patrick Vieira, l’entraineur de Nice, était très remonté contre ses troupes après la lourde défaite essuyée mercredi à Saint-Etienne.

Alors qu’ils restaient sur un succès intéressant face à Angers, les Aiglons de l’OGC Nice se sont désagrégés mercredi sur le terrain de l’AS Saint-Etienne (1-4). Contre les Verts, ils ont même livré l’une de leurs pires prestations de l’exercice. Un match sans qui n’a pas du tout été du goût de Patrick Vieira, leur entraineur.

En conférence de presse d’après-match, le coach du Gym n’a pas épargné ses hommes avec des propos très virulents à leur encontre : « Défensivement, nous avons manqué de concentration et de justesse au niveau du placement de nos prises de décisions. Nous avons été catastrophiques défensivement, individuellement et collectivement. C'est une grosse déception. Je reproche au groupe d'avoir failli individuellement. Si nous étions restés un peu plus longtemps dans le match, il y avait la place pour prendre quelque chose. Défensivement, nous avons affiché nos limites. Il y a des joueurs qui sont passés à travers leur match, d'autres n'avaient pas joué depuis longtemps. Pour les quatre de derrière, c'était difficile mais j'attendais plus. »

Vieira était déçu mais il ose croire que cette déroute en terre stéphanoise n’est qu’un accident de parcours et que son équipe saura vite rebondir : « C'est une énorme déception. Nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous avons fait sur le dernier match gagné contre Angers. Nous n'avons pas fait le minimum défensivement mais il faut faire face aux critiques et à ce non-match pour nous remobiliser en vue de la prochaine rencontre. »