Le contrat unique au monde de Messi à Miami

Des sources dévoilent le contrat unique au monde signé par Messi à Miami

Lionel Messi est l'objectif principal de l'Inter Miami cet été - et de la Major League Soccer. Les deux clubs seraient en train de mettre au point une offre qui permettrait à Messi de rejoindre les États-Unis.

En tout cas, l'Inter Miami semble avoir fait le tour de la question. Selon des informations récentes, Messi aurait réduit son choix à deux équipes, seules l'Inter Miami et le FC Barcelone étant en lice.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo serait ouvert à l'idée de rejoindre Messi aux États-Unis si le projet se concrétisait.

L'offre de l'Inter Miami à Messi était considérée comme inférieure à celle de l'Arabie saoudite, mais l'implication de sponsors clés de la MLS pourrait rétablir un certain déséquilibre. Selon The Athletic via Sport, Apple TV et Adidas seront tous deux impliqués dans l'accord.

La marque de sport allemande, qui est l'un des principaux sponsors de la MLS, donnera à Messi un pourcentage des bénéfices découlant de son arrivée en Amérique du Nord. De son côté, Apple TV, qui détient les droits de diffusion de la ligue aux États-Unis, est censé donner à Messi un pourcentage des frais d'abonnement supplémentaires qu'il apporte avec lui.

Si tel était le cas, il s'agirait d'un accord historique. Auparavant, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles des sponsors pourraient aider le FC Barcelone à conclure un accord pour l'Argentin. Il semble toutefois que cette idée soit tombée dans l'oreille d'un sourd en Espagne.