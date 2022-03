Le conseil de Rivaldo à Roberto Firmino

L’ancien joueur brésilien, Rivaldo, insiste sur le fait que Roberto Firmino devrait continuer à Liverpool afin de se battre et essayer de reconquérir sa place dans le onze de départ.

Rivaldo a répondu aux suggestions selon lesquelles son compatriote doit quitter Liverpool cet été afin de retrouver du temps de jeu. Pour lui, ce n’est pas la bonne solution et il a mis au défi le joueur pour qu’il prouve de nouveau sa valeur.

"Roberto Firmino a été délogé par Diogo Jota dans le onze de Liverpool Liverpool et maintenant Luis Diaz est une autre menace pour son temps sur le terrain", a noté le Ballon d’Or 1999 dans sa chronique pour Betfair via le Daily Mirror.

« Un départ ne garantit rien à Firmino »

« Beaucoup de gens disent déjà qu'il devrait partir cet été pour ne pas compromettre sa place dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, a affirmé le champion du monde 2002. Une fois qu'il sera de retour de blessure, il devrait continuer à se battre pour retrouver sa place de titulaire à Liverpool, car il a toujours la qualité ».

« Signer pour un nouveau club si près de la Coupe du monde est un gros risque sans garantie qu'il sera un titulaire certain, donc, je suppose que le mieux pour lui est de rester à Liverpool et de convaincre à nouveau Jurgen Klopp », a conclu la légende brésilienne.

Firmino n’est que le cinquième attaquant le plus utilisé à Liverpool cette saison. Avec 23 matches joués, dont seulement 13 comme titulaire, il passe même derrière Alex Oxlade-Chamberlain. Et en terme de temps de jeu global, il est le 13e joueur le plus utilisé de l’effectif. Au niveau des statistiques, il compte 8 réalisations et 4 passes décisives.