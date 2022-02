Le conseil de Marco Reus à Haaland

Marco Reus, le milieu de terrain international du Borussia Dortmund, a invité Erling Haaland à rester la saison prochaine du côté de Signal Iduna Park. Pour lui, la star scandinave peut aussi bien poursuivre sa progression personnelle en étirant son séjour dans la Ruhr.

Haaland suscite actuellement l’intérêt de plusieurs grandes écuries continentales. Barcelone, Manchester City et Chelsea seraient tous à ses trousses dans l’optique d’un transfert l’été prochain. Et la tendance le concernant est clairement à un départ, comme le laisse supposer son agent Mino Raiola. De plus, son indemnité de départ, qui va baisser à 70M€, est à la portée des clubs cités.

« Ca serait dommage que Haaland nous quitte»

Interrogé à propos de son coéquipier, Reus a fait savoir dans un entretien BILD : « Je tiens à dire qu'il devrait rester. Il y a ici tout ce dont il a besoin pour son développement. Il peut jouer la Ligue des champions, marquer des buts et se sentir apprécié ». Dauphin du Bayern, Dortmund est en effet bien parti pour disputer une autre édition C1. Mais, pour espérer remporter cette épreuve c’est une toute autre paire de manches. Les Schwarzgelben n’ont plus atteint le dernier carré de la Ligue des Champions depuis 2013.

Tout en cherchant à retenir Haaland, Reus a admis que Haaland reste le seul décideur et que son choix devra être respecté : « Mais il doit en fin de compte décider lui-même ce qu'il pense être le mieux pour lui. Ce serait dommage qu'il nous quitte, mais nous devons alors trouver une solution ».

Pour rappel, Haaland était arrivé au BVB en décembre 2019. Il a depuis disputé 79 matches et marqué 80 buts avec la formation allemande. Au niveau des titres, son palmarès n’affiche qu’une coupe d’Allemagne (remportée en mai 2021).