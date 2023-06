Le conseil de Bale à Messi : perdre

Lionel Messi reçoit les conseils d'une légende du Real Madrid en MLS

L'ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale, a dit à Lionel Messi qu'il apprécierait la pression - ou l'absence de pression - en Major League Soccer.

Messi rejoindra l'Inter Miami de David Beckham à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin. Les ventes de marchandises du club auraient déjà augmenté de 4 500 %.

Bale a été récemment importé en MLS, rejoignant gratuitement le LA Galaxy en provenance du Real Madrid en juin dernier avant de raccrocher ses crampons en janvier.

Messi a déjà offensé ses nouveaux employeurs en déclarant que le Ballon d'Or - un honneur qu'il a remporté sept fois, un record - "n'est plus important" pour lui, et maintenant Bale a suggéré que la MLS est en quelque sorte une ligue de retraite.

Bale : "Beaucoup plus détendu".

"C'est beaucoup plus calme", a déclaré le recordman de sélections et de buts du Pays de Galles à BT Sport. "Si vous perdez au Real Madrid, c'est comme si c'était la fin du monde. Vous êtes crucifié. Vous vous sentez déprimé. Vous rentrez chez vous et vous n'êtes pas heureux.

"Ils acceptent un peu plus de perdre [en MLS]. Il n'y a pas de conséquences. On ne peut pas être relégué là-bas. Quand vous perdez un match, vous passez au suivant. Ils acceptent beaucoup mieux de perdre là-bas.

"Ils savent comment perdre, mais ils célèbrent chaque victoire comme si vous aviez gagné le championnat. Il en profitera certainement".