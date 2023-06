Le concurrent du Real Madrid dans le dossier Mbappé se dévoile

Selon Jonathan Johnson, expert de la Ligue 1, le challenger le plus probable est Liverpool.

Mbappé a récemment fait savoir très clairement qu'il avait l'intention de rester au Paris Saint-Germain cette saison, mais qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat au-delà de cette saison. Il deviendrait donc agent libre à l'été 2024.

Selon Johnson, le Real Madrid devrait être à nouveau le grand favori, comme il l'a déclaré à Caught Offside.

"En termes de départ possible à l'avenir, on ne peut pas vraiment exclure quoi que ce soit, mais le club pour lequel Mbappé veut absolument jouer et le club qui le veut absolument, c'est le Real Madrid, et il y a maintenant une ouverture avec le départ de Karim Benzema, qui était inattendu."

Toutefois, si on lui demande de choisir une alternative, bien qu'on ne puisse rien exclure, Liverpool est plus susceptible que Chelsea ou Manchester United de lui livrer une bonne bataille.

"Personnellement, si je devais choisir une destination parfaite pour lui en Premier League, je pense que Liverpool serait plus réaliste. Mais c'est un club qui a toujours eu un intérêt pour lui, donc s'ils reviennent en Ligue des champions l'été prochain, et qu'ils sont de nouveau en lice pour la Premier League, cela pourrait être une option pour lui à l'avenir".

"Mais dans l'ensemble, on ne peut s'empêcher de penser que la destination la plus probable pour Mbappé à un moment donné, que ce soit cet été, l'été prochain ou dans quelques années, c'est le Real Madrid."

Le Real Madrid jouera essentiellement le jeu de l'attente à ce stade, Mbappe étant conscient qu'il n'a plus de crédit auprès du club pour être courtisé par lui. S'il veut jouer pour les Blancos, il doit faire les premiers pas. Étant donné qu'il a laissé passer l'occasion d'aller au Real Madrid à trois reprises, il s'agirait probablement d'un refus historique s'il décidait de ne pas le faire une quatrième fois.