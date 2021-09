Le Colombien Rodriguez ciblé par deux géants de PL

Un milieu offensif prometteur évoluant chez les Millonarios suscite l'intérêt de deux géants de Premier League.

L'agent du prometteur ailier colombien Emerson Rodriguez, à ne pas confondre avec James, affirme que son client suscite l'intérêt de Manchester City et de Chelsea.

Ce prometteur attaquant de 21 ans évolue actuellement dans son pays natal pour le compte des Millonarios. Des regards admiratifs sont lancés dans sa direction depuis l'Angleterre et son représentant parle aussi de lui à des équipes de Serie A.

Diego Carannante gère la carrière du défenseur de Genk, Daniel Munoz, qui était annoncé dernièrement comme possible arrivant en Serie A. Il a déclaré à Fiorentina.it lorsqu'on lui a demandé à qui La Viola devrait aussi s'intéresser : "En plus de Munoz, si nous parlons du côté droit je proposerais à la Fiorentina le profil d'Andres Roman de Millonarios, également appelé par l'équipe nationale colombienne et qui il y a six mois était à un pas de Boca Juniors. Et en tant qu'ailier, je recommanderais Emerson Rodriguez Rivaldo, un Colombien né en 2001, également détenu par Millonarios et déjà surveillé par City et Chelsea."

Rodriguez, l'Europe l'appelle déjà

Le jeune espoir n'a que 38 matchs dans sa carrière à Millonarios, mais il a déjà tapé dans l'oeil des plus grands à travers ses brillantes performances. Il a inscrit six buts et autant de passes décisives lors de ses apparitions en matches officiels. Il affiche beaucoup de qualité et sa marge de progression reste encore importante. De quoi espérer marcher sur les pas de son compatriote homonyme, James Rodriguez.

Il se pourrait qu'un poids lourd européen s'empare de cette pépite dans un futur proche. Manchester City et Chelsea le surveillerait déjà si l'on en croit les révélations faites par son représentant. Ces deux cadors du championnat anglais ne sont pourtant pas à court de talents sur les ailes actuellement. Pep Guardiola a à sa disposition Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et Jack Grealish, tandis que Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz se disputent des places d'attaque du côté de Stamford Bridge.