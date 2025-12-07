"Le club m'a jeté sous le bus !" Salah, l'interview explosive

La star égyptienne, reléguée sur le banc lors des trois derniers matchs de Premier League des Reds, a déclaré qu'il ferait ses adieux aux supporters lors du choc du week-end prochain contre Brighton & Hove Albion à Anfield.

Cherchant à redresser la situation de Liverpool après une saison 2025-2026 jusqu'ici difficile, l'entraîneur Slot a placé Salah parmi les remplaçants lors des trois derniers matchs de championnat contre West Ham, Sunderland et Leeds.

Cependant, malgré une victoire 2-0 contre West Ham le 30 novembre, les Reds n'ont pas réussi à confirmer depuis. Ils ont dû compter sur un but contre son camp du défenseur de Sunderland, Nordi Mukiele, pour arracher le point du match nul face à Sunderland, avant de concéder le nul à deux reprises face à Leeds après avoir mené au score.

Auteur de ses deux premiers buts en championnat depuis la victoire 2-1 contre Everton en septembre, l'attaquant Hugo Ekitike a inscrit un doublé en seconde période, donnant l'avantage à Liverpool à Leeds. L'équipe de Slot a ensuite été rejointe par un penalty de Dominic Calvert-Lewin et une frappe du milieu de terrain Anton Stach.

Le milieu de terrain de Liverpool, Dominik Szoboszlai, a redonné l'avantage à son équipe d'une frappe maîtrisée à la 80e minute, avant qu'Ao Tanaka, de Leeds, n'offre le point du match nul in extremis à la sixième minute du temps additionnel.

Dans une saison où plusieurs joueurs de Liverpool ont déçu par rapport aux performances exceptionnelles de la saison dernière, couronnée par le titre, Salah s'est enfin exprimé devant la presse.

Dans une interview explosive suite au match nul décevant de Liverpool contre Leeds, Salah a révélé son intention de faire ses adieux aux supporters du club lors du match à domicile de samedi prochain contre Brighton. Le joueur de 33 ans est incertain de son avenir à Merseyside.

Après cette rencontre face à l'équipe de Fabian Hurzeler, Salah rejoindra le camp d'entraînement de l'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera le dimanche 21 décembre au Maroc.

Dans des propos rapportés par le Times, il a déclaré : « Je n'arrive pas à y croire, je suis vraiment très déçu. J'ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière.

Maintenant, je suis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le club m'a trahi. C'est vraiment ce que je ressens. » Je pense qu'il est évident que quelqu'un a voulu me faire porter toute la responsabilité.

« On m'a fait beaucoup de promesses cet été et pour l'instant, je suis sur le banc depuis trois matchs. Je ne peux donc pas dire qu'ils aient tenu parole. J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et, tout à coup, il n'y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club.

« Ce club, je le soutiendrai toujours. Mes enfants le soutiendront toujours. J'aime ce club plus que tout, et je l'aimerai toujours. J'ai appelé ma mère hier ; vous ne saviez pas si je serais titulaire ou non, mais moi, je le savais. »

« Hier, j'ai dit à mes parents : "Venez au match de Brighton." Je ne sais pas si je vais jouer ou non, mais je vais en profiter. Je me dis que je vais savourer ce match, car je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters et partir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. »