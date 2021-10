Le célèbre agent Pini Zahavi dans le viseur de la justice belge

Pini Zahavi, le représentant de Robert Lewandowski, est accusé de faux et usage de faux, d'escroquerie et de blanchiment d'argent.

L'agent de joueurs influents Pini Zahavi, qui a notamment sous sa coupe Robert Lewandowski du Bayern Munich, a été inculpé en Belgique selon les informations de l'agence de presse française AFP.

La justice accuse l'Israélien de 78 ans de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent. Et l’affaire qui lui vaut ses soucis concerne principalement le rachat du club belge de première division Royal Mouscron en 2015. Zahavi aurait utilisé des sociétés écrans. Ce faisant, il a contourné l'interdiction faite aux agents de joueurs de posséder un club en même temps.

L'article continue ci-dessous

Selon la presse belge, Zahavi avait repris le club avec l'aide d'un fonds maltais avant de le vendre à une société dirigée par son neveu un an plus tard, mais en restait le principal gérait dans les faits.

Pini Zahavi, qui est enregistré comme agent de joueurs en Angleterre, passe sa vie entre Londres et Tel Aviv. Il est réputé pour gérer ses affaires de manière très discrète.

Cet ancien journaliste s'est fait un nom en contribuant aux plus gros transferts de Manchester United dans les années 2000, notamment celui de Rio Ferdinand pour un montant record à l'époque en Angleterre. Son nom est également associé au rachat de Chelsea, en 2003, par le milliardaire russe Roman Abramovitch dont il est considéré comme un proche. Il a également participé au transfert record du Brésilien Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros.