Le Camp Nou pourrait être renommé en l'honneur de Messi

La relation entre la star argentine et le club catalan s'est détériorée mais un candidat à la présidence du club veut honorer son joueur vedette.

Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Emili Rousaud, a promis de tenir un référendum sur le changement de nom du stade du club en l'honneur du joueur vedette Lionel Messi.

Les supporters blaugrana éliront un nouveau président en janvier pour remplacer Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste le mois dernier alors que l'ensemble du conseil d'administration - y compris Rousaud - a démissionné. La pression sur Bartomeu a augmenté au cours de l'été après que Messi a annoncé son désir de quitter le club. L'international argentin a critiqué le président lorsqu'il a annoncé dans une interview exclusive avec Goal qu'il resterait au Camp Nou pour une autre saison.

Bien que Messi n'ait donné aucune indication qu'il souhaitait rester au Barca au-delà de la fin de la campagne actuelle, Rousaud a promis d'honorer l'icône en nommant le Camp Nou après son départ. "Nous organiserons un référendum pour changer le nom du stade en Camp Nou - Leo Messi", a-t-il déclaré aux journalistes.

Rousaud s'est également engagé à ajouter plus de qualité au sein de l'équipe barcelonaise s'il est élu, promettant de ramener Neymar du PSG. "Nous allons recruter deux meilleurs joueurs, l'un d'eux est Neymar. Nous travaillons pour le ramener à Barcelone s'il retire le procès qu'il a intenté contre le club. Nous espérons pouvoir annoncer prochainement le nom de l'autre grand joueur que nous voulons amener. Cela ne laissera personne indifférent. Nous avons une ligne directe avec le joueur."

L'entrepreneur espère aussi intégrer d'anciennes stars du Barca dans l'organisation pour redorer le blason du club et l'aider à renouer avec la gloire. "Si nous gagnons, nous voulons compter sur Xavi [Hernandez], [Andres] Iniesta et [Carles] Puyol et leur donner un lien fort avec le club, l'équipe et La Masia", at-il ajouté. "Je le fais par enthousiasme, engagement et expérience. Je veux reconstruire l'équipe, le club et l'économie. Je vais quitter ma peau pour faire du Barça, une fois de plus, la meilleure équipe du monde. Je connais la maison depuis cinq ans et j'ai de l'expérience en affaires."

Il a également choisi un remplaçant potentiel pour l'entraîneur Ronald Koeman ainsi qu'un nouveau directeur technique. "Nous respectons beaucoup Koeman, mais s'il ne continue pas, nous en avons ciblé un qui est actif et entraîne l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous avons le meilleur directeur technique en place, mais nous ne pouvons pas encore l'annoncer car il est engagé [dans un autre club]."