Le calendrier, les joueurs à suivre... Présentation du Mondial Montaigu (16 au 22 avril)

Les meilleurs joueurs U16 vont s'affronter du 16 au 22 avril à Montaigu. Retrouvez le programme de cette compétition avec trois Challenges au menu.

Chaque année, le Mondial de Football de Montaigu (Vendée) est l'un des rendez-vous les plus attendus dans la catégorie U16. La 47e édition débute ce mardi et se terminera le lundi 22 avril avec les finales. Goal vous a préparé un récapitulatif des informations à savoir.

Trois Challenges sont au programme : le Challenge Clubs avec huit équipes inscrites, le Challenge Nations masculin avec huit équipes également. Et grande première cette année : le Challenge Nations féminin qui opposera quatre équipes internationales, la y compris.

L'année dernière, le avait conservé son titre dans le Challenge Clubs en battant l' en finale. Le avait également fait le doublé dans le Challenge Nations masculin.

Le Mondial de Football de Montaigu est bien connu des observateurs du football. Par le passé, il a accueilli des joueurs comme Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo, Didier Deschamps, Pavel Nedved, Thierry Henry, Carlos Tévez ou encore Karim Benzema.

LE PROGRAMME DU CHALLENGE CLUBS

- Groupe 1

19/04/2019 (18h30)

Sélection Vendée - Girondins de

FC - OGC Nice

20/04/2019 (10h30)

FC Nantes - Girondins de Bordeaux

Sélection Vendée - OGC Nice

20/04/2019 (16h00)

Girondins de Bordeaux - OGC Nice

Sélection Vendée - FC Nantes

- Groupe 2

19/04/2019 (18h30)

RC - EA

Olympique de Marseille - Stade Rennais



20/04/2019 (10h30)

Stade Rennais - EA Guingamp

Olympique de Marseille - RC Strasbourg



20/04/2019 (16h00)

RC Strasbourg - Stade Rennais

Olympique de Marseille - EA Guingamp

LE PROGRAMME DU CHALLENGE NATIONS - MASCULIN

- Groupe A

16/04/2019 (19h00)

FRANCE -

-

18/04/2019 (19h00)

Brésil - Espagne

FRANCE - Mexique

20/04/2019 (18h00)

FRANCE - Brésil

Mexique - Espagne

- Groupe B

16/04/2019 (18h30)

Portugal -

-

18/04/2019 (18h30)

Angleterre - Côte d'Ivoire

Portugal - Argentine



20/04/2019 (18h00)

Côte d'Ivoire - Argentine

Portugal - Angleterre

LA SELECTION DE L'EQUIPE DE FRANCE

Gardiens : Destiné Jopanguy (SM ), Lucas Lavallée ( OSC)

Défenseurs : Hamza Abdallah ( ), Yassine Ben Hamed (Lille OSC), Hugo Boutsingkham (FC Nantes), Lenny Lacroix ( ), Corentin Louakima (PSG), Jason Ngouabi Lougagui (SM Caen), Félix Nzouango Bikien ( )

Milieux : Abdoullah Ba ( AC), José Capon (RC Lens), Noah Françoise (Stade Rennais FC), Lucas Gourna Douath (AS Saint-Etienne), Clément Lhernault (AS Nancy Lorraine), Hannibal Mejbri (AS ), Lisandru Tramoni ( )

Attaquants : Matthis Abline (Stade Rennais FC), Yanis Lhéry (AS Saint-Etienne), Nicolas Mercier ( ), Alan Virginius (FC Sochaux Montbéliard)

Sélectionneur : José Alcocer.

QUATRE "FRENCHIES" AVEC LE PORTUGAL

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Portugal, double tenant du titre, comptera dans ses rangs quatre joueurs évoluant dans des clubs français, dont deux au FC Nantes. On retrouvera ainsi le gardien nantais Valentino Rodrigues LESIEUR, prometteur et dôté d'un grand gabarit, (1,95 m, 87 kg, PHOTO). Son coéquipier en Loire-Atlantique, le milieu de terrain gaucher Rayan GONCALVES, sera également de la partie. Les deux joueurs seront accompagnés du solide défenseur de l' Marco TORRES et du talentueux milieu de terrain de l'OGC Nice Andre CABRAL. Les quatre "frenchies" en quelque sorte de l'équipe portugaise.

LE PROGRAMME DU CHALLENGE NATIONS - FEMININ

17/04/2019 (17h00)

Espagne F. - F.

17/04/2019 (19h00)

FRANCE F. - RDP Corée F.

19/04/2019 (17h00)

Espagne F. - RDP Corée F.

19/04/2019 (19h00)

FRANCE F. - Chine F.

21/04/2019 (16h30)

Chine F. - RDP Corée F.

21/04/2019 (18h30)

FRANCE F. - Espagne F.