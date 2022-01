Le Burkina qualifié au bout du suspense

Battu en ouverture de la CAN par le pays hôte camerounais, le Burkina-Faso s’est parfaitement relancé depuis. Malgré plusieurs cas de Covid-19 au sein de leur groupe, les Etalons ont empoché leur ticket pour les 8es et ce samedi c’est le chemin des quarts qu’ils se sont ouverts en écartant le Gabon.

Mais ce ne fut pas mal. C’est après deux heures de jeu, voire même un peu plus, que les Burkinabés ont empoché la mise. Il leur a fallu la prolongation et neuf tirs au but pour assurer leur qualification alors qu’ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt.

Le Burkina-Faso s’est compliqué la vie

Bertrand Traoré avait été le premier à marquer dans cette rencontre. A la 28e minute, il a conclu avec brio un contre. D’un tir du gauche, il a envoyé le cuir au fond en profitant de la mauvaise sortie du gardien gabonais.

L’ancien lyonnais a été efficace sur cette action, mais il a raté tout le reste. A la 18e minute, il a placé un pénalty sur la transversale. Et en seconde période, il a loupé trois tentatives alors qu’il était en position favorable (76e et 81e). Son coéquipier Guira a aussi manqué de tuer le match à la 85e, en butant sur Jean Amonome.

Ecuele-Manga a relancé le suspense

Toutes ces occasions ratées, les Gabonais ont su en profiter. A la 91e minute, à la suite d’un corner, Bruno Ecuele-Manga est venu placer un puissant coup de casque. Ça a fini au fond. Une égalisation inespérée pour les Panthères, qui avaient beaucoup souffert car réduit à dix. Obissa a récolté d’un deuxième carton jaune tout à fait évitable à la 67e. Quand les deux équipes étaient à égalité numérique, les hommes de Patrice Neveu ont fait bonne figure. Palun (24e) et Obiang (34e) n’étaient pas loin de trouver la faille en première période. Durant la prolongation, leur gardien a multiplié les miracles mais ce fut en vain. La loterie n’a pas souri au Gabon.

Les Burkinabés peuvent croire en leurs chances d’aller encore plus loin, puisqu’à chaque fois qu’ils ont disputé les quarts de finale du tournoi continental (1998, 2012 et 2017), ils avaient réussi à atteindre le dernier carré.