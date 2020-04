"Le Brésilien Ronaldo est meilleur que le Portugais"

L'ancien attaquant italien préfère le buteur brésilien qu'il a côtoyé à l'Inter à l'actuelle star de la Juventus de Turin.

Ronaldo est meilleur que son homonyme Cristiano Ronaldo d'après Christian Vieri. Ce dernier estime que l'ancien attaquant de l'Inter était plus redoutable que la machine à marquer de la .

À la fin des années 1990 et au début du 21e siècle, le double vainqueur de la avec la Seleçao a redéfini l'art de pousser le cuir au fond du filet à travers ses exploits au , à Barcelone, à l'Inter et au . La star sud-américaine, dont on se souviendra toujours comme du Fenomeno, est à juste titre considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Dans cette prestigieuse catégorie, il a été rejoint au XXIe siècle par le Portugais Ronaldo, qui a également entrepris de réécrire le livre des records. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or s'est hautement distingué lors de ses passages avec , le Real Madrid et à la Juventus. Et ses prestations impressionnantes et très fréquentes ont elevé un peu plus le curseur de l'excellence dans ce sport.

Vieri, cependant, classe toujours R9 devant CR7. L'ex-international italien a, pour rappel, formé jadis un duo dévastateur avec la légende brésilienne du côté de San Siro. Invité à faire son choix par le Daily Mail, Vieri a déclaré: «Je suis un ami de Ronnie et j'ai eu la chance de l'avoir comme compère d'attaque avec moi. Il avait tout. Il était explosif, puissant et rapide. Il ressemblait à un danseur, il semblait danser avec le ballon. Je dis que le Brésilien Ronaldo est meilleur que Cristiano Ronaldo".

Tout en étalant sa préférence pour le double lauréat du Ballon d'Or, Vieri a quand même exprimé son admiration pour CR7 et la longévité dont il fait preuve : "CR7 est une machine de guerre, il est admirable pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Cristiano peut jouer jusqu'à 40 ans avec une cigarette entre les lèvres, comme on dit en . Il a un physique sculptural. "