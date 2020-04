Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auraient pu jouer ensemble

Les deux meilleurs joueurs actuels auraient pu évoluer sous le même maillot au FC Barcelone.

Agacé par les approches du pour Cristiano Ronaldo en 2008, Sir Alex Ferguson, à l'époque manager de , aurait offert l'attaquant lusitanien au Barça un an plus tard selon les informations de AS.

"Vous pensez vraiment que je signerais un contrat avec cette mafia, aurait même lâché le technicien. Bon sang, aucune chance. Je ne leur vendrais même pas un virus.", avait indiqué l'entraîneur écossais à l'époque.

L'entraîneur des Red Devils a donc été tout proche d'offrir au Barça un sublime duo Messi-CR7. Ronaldo aurait pu jouer en compagnie de Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic et Lionel Messi en attaque.