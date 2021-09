Brésil : les Brésiliens de la Premier League convoqués

Tite, le sélectionneur brésilien, a retenu les joueurs évoluant dans le championnat anglais pour le prochain rassemblement.

Le gardien de Liverpool, Alisson Becker, et le défenseur de Chelsea, Thiago Silva, font partie des huit joueurs de Premier League inclus dans l'équipe du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde le mois prochain alors que les discussions se poursuivent sur les règles de quarantaine qui pourraient les voir manquer des matches à leur retour en Angleterre.

En vertu des règles actuelles du gouvernement britannique, toute personne voyageant dans un pays figurant sur la liste rouge est tenue de se mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour, en raison de la forte propagation du coronavirus dans ces pays. Un certain nombre de clubs de Premier League ont refusé de libérer leurs joueurs pour la trêve internationale plus tôt ce mois-ci, ce qui a déclenché une dispute avec les fédérations nationales. Un conflit qui n'a été résolu qu'à la suite de pourparlers de dernière minute avec la FIFA.

Le Brésil se rend au Venezuela et en Colombie avant d'accueillir l'Uruguay, et les quatre pays en question sont tous sur la liste rouge, ce qui signifie que les joueurs devraient se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour au Royaume-Uni, à moins qu'il n'y ait une sorte de dérogation accordée.

Le coordinateur du football de la Fédération brésilienne de football, Juninho Paulista, est convaincu que les joueurs de Premier League retenus dans l'équipe seront libérés par leurs clubs respectifs. "Nous avons eu plusieurs réunions avec la FIFA, la Premier League et le gouvernement britannique. Nous espérons que nous parviendrons à une résolution à ce sujet la semaine prochaine", a-t-il confié.

La fédération brésilienne certaine de pouvoir compter sur ses stars

Le refus des clubs de Premier League de laisser leurs joueurs sud-américains voyager pour les matches internationaux plus tôt ce mois-ci a incité les fédérations brésilienne, paraguayenne, chilienne et mexicaine à appliquer la "règle des cinq jours", une directive de la FIFA conçue pour protéger les équipes internationales des retraits inutiles influencés par le club. Les plaintes ont finalement été retirées un peu plus de 12 heures avant le premier match de Premier League du week-end à la suite de discussions entre la FIFA et le gouvernement britannique. La FIFA avait déclaré à ce moment-là que toutes les parties espéraient qu'une "solution raisonnable" pourrait être trouvée avant les rendez-vous du mois d'octobre.

Les autres joueurs de Premier League de la Seleçao sont le duo de Manchester City Ederson et Gabriel Jesus, l'arrière latéral de Tottenham Emerson Royal, le milieu de terrain de Liverpool Fabinho, Fred de Manchester United et l'attaquant de Leeds Raphinha. L'attaquant d'Everton Richarlison n'est pas inclus car il continue de se remettre d'une blessure au genou subie lors de la victoire en Premier League contre Burnley plus tôt ce mois-ci.

La liste brésilienne

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton.

Défenseurs : Danilo, Emerson Royal, Alex Sandro, Arana, Militao, Verissimo, Marquinhos, Thiago Silva.

Milieux : Casemiro, Edenilson, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paqueta.

Attaquants : Antony, Gabriel Barbosa, Jesus, Cunha, Neymar, Raphinha, Vinicius Junior.