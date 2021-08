Le beau message d'Iniesta à Messi

Ancien compère de Messi au Barça, Andres Iniesta a envoyé un joli message à l'Argentin.

Andres Iniesta a fait l'éloge de Lionel Messi après qu'il est devenu officiel que le n°10 argentin quitterait le FC Barcelone cet été.

"Messi ? Ce fut un privilège"

Le Paris Saint-Germain semble être la prochaine destination probable de Messi, qui a réalisé des accomplisements extraordinaires avec le FC Barcelone au cours de ses 17 années avec l'équipe première du club catalan. Des réussites que Messi a partagées avec plusieurs joueurs légendaires du Barça, à l'image d'un certain Andres Iniesta.

"Ce fut un privilège d'être à ses côtés pendant si longtemps", a d'ailleurs déclaré Iniesta à RTVE avant la finale de football masculin de samedi aux Jeux olympiques.

"Il est le n°1. Je n'ai vu personne faire ce qu'il a fait année après année. La façon dont il s'est amélioré et a influencé l'équipe."

Après avoir invité en plaisantant Messi à le rejoindre au Japon, au Vissel Kobe, Andres Iniesta a tourné son attention vers un joueur qui peut jouer un rôle important dans l'avenir du FC Barcelone, Pedri.

"Pedri doit continuer à être Pedri, pas Iniesta", a déclaré Iniesta. "Il a beaucoup de talent, il a une marge de progression et il est dans le club parfait. Ce qu'il a fait avec Barcelone et l'Espagne parle de lui-même. Il doit continuer à grandir et il peut devenir un pilier de l'équipe. Je suis convaincu qu'il le sera."

À noter que Leo Messi a prévu de donner une conférence de presse ce dimanche à la mi-journée , pour évoquer son futur et dire adieu aux supporters du Barça. Restez connectés...