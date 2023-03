Le beau geste de Cristiano Ronaldo pour les victimes de séismes en Turquie et en Syrie

Le tremblement de terre meurtrier qui a ravagé la Turquie et la Syrie le mois dernier a dévasté les régions touchées.

Le monde a gardé les deux pays dans ses pensées, tandis que d'autres ont fait un effort supplémentaire pour aider au mieux la situation.

Cr7 très généreux

Cristiano Ronaldo est l'une de ces personnes. Selon le Daily Mail (d'après MD), l'ancien joueur du Real Madrid a envoyé un avion rempli de fournitures dans les régions afin d'aider les personnes touchées par le tremblement de terre.

Il a été rapporté que des tentes et de la nourriture pour les adultes et les enfants ont été envoyées, ainsi que des oreillers, des lits, du lait et des fournitures médicales pour aider ceux qui ont été blessés dans les décombres.

Il n'est pas surprenant que Ronaldo ait choisi d'aider, car l'homme de 37 ans a souvent essayé d'être utile dans les moments de lutte et de tragédie. Son action a été saluée, et les fournitures seront sans aucun doute très appréciées par ceux qui les recevront.