Le Bayern tient déjà le remplaçant d'Alphonso Davies

Le Bayern Munich pourrait bien avoir trouvé le remplaçant d'Alphonso Davies, ce qui permettrait au Canadien de rejoindre le Real Madrid cet été.

Selon un rapport de MD, le latéral gauche de Milan, Theo Hernandez, a accepté de rejoindre le Bayern cet été, si les Rossoneri parviennent à un accord pour sa signature. Le défenseur latéral français a été ciblé par Al-Hilal en Arabie Saoudite, Manchester United et Chelsea, mais le Bayern est l'équipe qui l'a le plus convaincu.

Une négociation entre le Bayern et Milan n'est pas acquise pour le joueur de 26 ans, arrivé pour un peu moins de 23 millions d'euros en 2019, et qui a beaucoup grandi au cours des cinq dernières années.

Davies bientôt libre de partir

Cependant, si le Bayern parvenait à conclure un accord pour Hernandez, cela confirmerait la sortie de Davies, qui a été fortement lié au Real Madrid.

A un an de la fin de son contrat, et sans signe de prolongation, Davies semble prêt à être vendu cet été. Malgré les rumeurs de renouvellement du contrat de Ferland Mendy, dont Carlo Ancelotti est fan et qui n'a lui aussi plus qu'un an de bail, le Real Madrid essaiera de faire venir Davies cet été ou l'été prochain, en fonction du prix. Le Bayern ne cherchera pas à céder le Canadien de 23 ans, mais une vente serait logique pour toutes les parties à ce stade.