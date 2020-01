Mercato - Le Bayern pourrait recruter cet hiver

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, a indiqué qu'il n'était pas exclu que son club s'offre des renforts en ce mois de janvier.

Le directeur sportif du , le Bosnien Hasan Salihamidzic, a déclaré que le club "gardait toutes les options ouvertes" en ce qui concerne les recrutements durant le mois de janvier.

Le Bayern, champion d' en titre, est troisième en à mi-parcours, à quatre points du leader du après une première partie d'exercice assez compliquée. Hansi Flick a été nommé à la tête de l'équipe jusqu'à la fin de la saison après avoir remplacé Niko Kovac en novembre dernier. La semaine dernière, le coach munichois a révélé qu'il recherchait un nouveau latéral droit.

Le Bayern s'est envolé samedi pour son camp d'entraînement à Doha. Un voyage dans le Golfe qui se fait sans Robert Lewandowski, Javi Martinez, Kingsley Coman et Niklas Sule, tous blessés. Une cascade de défections qui pourrait pousser la direction à envisager des arrivées.

Et Salihamidzic a reconnu que c'était une réelle possibilité, et qu'une réunion va se tenir bientôt avec Flick pour juger quels sont les besoins du club dans les différents secteurs. "Nous gardons toutes les options ouvertes et voyons comment ce stage hivernal se déroule, ce dont l'entraîneur peut avoir besoin et nous réagirons en conséquence ou non", a-t-il déclaré aux journalistes.