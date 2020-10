Le Bayern Munich confirme une absence d’Alphonso Davies pour 6 à 8 semaines

Sorti en début de match contre l’Eintracht Francfort, le latéral canadien souffre d’une blessure au ligament de la cheville droite.

Sa sortie dès la deuxième minute de la rencontre contre l’ , incapable de pouvoir marcher et mettre le pied droit par terre laissait présager le pire. Quelques heures après la large victoire du , le club bavarois est désormais fixé sur la blessure d’Alphonso Davies. Le latéral canadien souffre d’un ligament à la cheville droite comme l’a annoncé Hansi Flick.

"Il a une blessure au ligament. Une partie est rompue. On estime son absence à six à huit semaines. Quand on perd un joueur de ce talent, c’est forcément difficile."

En l’absence de Davies, révélation du Bayern la saison dernière, c’est Lucas Hernandez qui devrait obtenir un temps de jeu plus conséquent. De bon augure pour Didier Deschamps et les Bleus.