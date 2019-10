Le Bayern est "irrité par l'attitude de la FFF" au sujet de Lucas Hernandez

Le club bavarois a réagi avec un certain agacement à la convocation en Équipe de France de son défenseur, blessé lors des deux derniers matches.

Le vient de publier un communiqué sur son site officiel concernant les problèmes liés au fait de laisser Lucas Hernandez se rendre au rassemblement de l'Équipe de alors qu'il n'est pas à 100% physiquement.



Selon le communiqué, le Bayern a informé la fédération française samedi qu'il ne laisserait pas le champion du monde 2018 rejoindre Clairefontaine mais la fédération française a répondu aujourd'hui qu'elle le voulait, ce qui est possible grâce aux règles de la FIFA.



Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, s'est ainsi exprimé avec agacement au sujet de la FFF. "Je suis irrité par le comportement de la Fédération Française. Je voudrais dire que Lucas Hernandez n’a pas pu être dans notre équipe en contre ni en contre . La citation de Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, dans laquelle il a dit - en le lisant littéralement - que Lucas Hernandez serait prêt 'à jouer avec une seule jambe' nous a beaucoup surpris."



"Sur les quatre joueurs appelés, nous allons bien sûr envoyer les trois joueurs en bonne santé à savoir Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard selon les règles de la FIFA. Mais dans le cas de Lucas Hernandez, nous nous serions attendus à un peu plus de compréhension, comme la DFB l'a fait récemment avec les blessures de Toni Kroos, Jonas Hector et d’autres."