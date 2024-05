Le Bayern ? Bruno Fernandes tranche

Bruno Fernandes devrait rester à Manchester United, malgré les rumeurs d'un transfert estival au Bayern Munich.

Le joueur de 29 ans, qui a rejoint les Red Devils en janvier 2020, a été nommé capitaine du club par Erik ten Hag l'été dernier et il a été l'un des joueurs les plus importants au cours d'une campagne 2023-24 turbulente.

The Independent a rapporté que les géants de la Bundesliga, le Bayern, sont intéressés par un transfert de Fernandes au cours de la prochaine fenêtre de transfert d'été, suite aux spéculations selon lesquelles la star portugaise pourrait être vendue au cours de la nouvelle ère INEOS de Man Utd. Cependant, David Ornstein, de The Athletic, a maintenant écarté les liens d'un transfert estival. Selon le spécialiste des transferts, Fernandes s'est entretenu avec l'équipe dirigeante de Man Utd la semaine dernière, et son avenir a été le sujet de discussion.

Fernandes finalement convaincu

Selon Ornstein, les représentants de Man Utd ont rapidement rappelé que Fernandes était considéré comme un joueur essentiel à Old Trafford et il a été souligné que l'équipe serait construite autour du joueur de 29 ans. Après cette longue conversation, Fernandes devrait rester à Man Utd cet été, malgré l'intérêt du Bayern, bien qu'il soit ouvert à une sortie s'il n'est pas satisfait des progrès réalisés par les Red Devils sous la direction d'INEOS.

L'article continue ci-dessous

Le Daily Mail a également rapporté que Man Utd souhaitait conserver Fernandes, tandis que l'international portugais souhaitait rester à Old Trafford. Fernandes a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 33 matches de Premier League depuis le début de la saison. Son contrat actuel avec les Red Devils expire en 2026, ce qui signifie que Man Utd pourrait être contraint de le vendre s'il ne signe pas un nouveau contrat d'ici la fin de l'année prochaine.