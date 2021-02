Le Bayern avait pensé à Klopp en 2008 avant de choisir Klinsmann

L'actuel boss de Liverpool avait discuté avec les champions d'Allemagne dès l'été 2008, avant que le club ne fasse le choix de Klinsmann.

Le Bayern Munich a envisagé de nommer Jurgen Klopp comme manager à l'été 2008 avant de se tourner vers Jurgen Klinsmann, explique Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire du club bavarois.

L'ancien attaquant du Bayern Klinsmann a été le choix surprise pour succéder à Ottmar Hitzfeld, qui a pris sa retraite, avant la campagne 2008-09. Cependant, il ne restera que neuf mois dans ce rôle avant d'être licencié, et Rummenigge décrit cette nomination comme la pire décision de sa carrière de dirigeant.

Le Bayern avait terminé la saison 2007-08 en tant que champion d'Allemagne et avait remporté la coupe, mais il devait trouver un nouveau manager suite à la décision de Hitzfeld de prendre sa retraite.

Jurgen Klopp était disponible après avoir démissionné de son poste de patron de Mayence suite à l'échec du club à obtenir une promotion en Bundesliga. Klinnsmann était également un agent libre, bien que son expérience de manager se soit limitée à deux ans à la tête de l'équipe nationale allemande, qui avait pris fin après la Coupe du monde 2006, deux ans auparavant.

Malgré ce manque d'expérience, Klinsmann, qui a remporté la Coupe de l'Uefa et la Bundesliga pendant un séjour de deux ans au Bayern entre 1995 et 1997, a fini par se voir confier ce rôle.

Cependant, cette nomination n'a pas été couronnée de succès, l'intéressé ayant été licencié en avril 2009, le Bayern occupant la troisième place en Bundesliga et ayant été éliminé de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des champions.

"J'étais en partie responsable de l'arrivée de Jürgen Klinsmann en tant qu'entraîneur. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, a déclaré Rummenigge à ZDF Sport. C'était aussi dû au FC Bayern, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas une bonne décision pour les deux parties."

Rummenigge a maintenant révélé que le président du club de l'époque, Uli Hoeness, avait également eu des entretiens avec Klopp, mais qu'ils avaient plutôt opté pour Klinsmann.

"Uli était en pourparlers avec Klopp à l'époque. Nous avons dû prendre une décision rapide et nous avons ensuite accepté d'avoir Jurgen [Klinsmann]", a-t-il ajouté.

Klopp a fini par rejoindre le Borussia Dortmund le même été, où il a remporté deux titres de Bundesliga, une Coupe d'Allemagne et deux Supercoupes allemandes. Il a également mené Dortmund à la finale de la Ligue des champions 2013, où il a été battu 2-1 par le Bayern à Wembley.

L'ancien défenseur a ensuite rejoint Liverpool en 2015, menant les Merseysiders à la Ligue des champions 2019 avant de remporter le titre de Premier League l'année dernière.

Klinsmann est entre-temps revenu à des postes en sélections nationales en 2011 avec les États-Unis et les a menés à la Coupe du monde 2014 avant d'être licencié deux ans plus tard alors qu'ils luttaient - et finalement échouaient - pour se qualifier pour le tournoi de 2018. Il a également été brièvement à la tête du Hertha Berlin pendant la saison 2019-20.