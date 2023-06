Le Barça va se venger de Messi avec Gundogan

FC Barcelone veut absolument conclure un accord avec Ilkay Gundogan le plus rapidement possible, après le refus de Lionel Messi.

Gundogan, 32 ans, est dans une forme sensationnelle avec Manchester City cette saison, et est sur le point de mener le club à un triplé historique. Samedi, ils affronteront l'Inter en Ligue des champions, leur dernier obstacle pour y parvenir.

Maintenant que Messi n'est plus une option, l'attention de Barcelone s'est tournée vers Gundogan. Il répondrait à l'une des deux priorités du manager Xavi Hernandez pour l'été. Le quotidien catalan affirme qu'il y a déjà suffisamment d'espace dans la limite des salaires pour permettre sa signature.

Selon MD, le club souhaite conclure l'opération dès que possible. Cela pourrait se faire dès après la finale de la Ligue des champions, date à laquelle ils espèrent l'annoncer. Sa signature permettrait non seulement de remonter le moral des troupes au Camp Nou, mais aussi de donner moins de temps à City pour réagir et l'inciter à rester, plutôt que de signer un contrat de trois ans avec les Blaugrana.

Cela semble assez difficile à réaliser pour Barcelone, car il ne fait aucun doute que Gundogan n'a pas l'intention de s'occuper de son avenir dans les derniers jours précédant la finale de la Ligue des champions. De plus, son agent Ilhan Gundogan a récemment démenti avoir conclu un accord avec qui que ce soit, affirmant qu'il le ferait avant la finale.