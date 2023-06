Le Barça va s'offrir une vraie star

Le FC Barcelone est sur le point de conclure un accord avec Ilkay Gundogan, le milieu de terrain de Manchester City, selon plusieurs sources.

Mercredi, on a appris que Gundogan avait donné son feu vert à un accord, mais qu'il voulait s'assurer que le FC Barcelone pouvait enregistrer son contrat avant de le signer. Les Blaugrana sont limités dans leurs mouvements, car ils ont dépassé leur limite salariale et ne peuvent utiliser que 40% de leurs économies et de leurs ventes pour de nouveaux joueurs.

MD affirme que, comme pour Lionel Messi, le club est confiant dans sa capacité à faire enregistrer son contrat. Ils affirment qu'un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures.

Diario AS dément ces deux affirmations, disant que Gundogan n'a toujours pas pris de décision, mais que le FC Barcelone est plus optimiste quant à une transaction que ces derniers jours.

Étant donné que le FC Barcelone était persuadé de pouvoir enregistrer le contrat de Messi, mais que l'Argentin a refusé en raison de ses doutes quant à sa capacité à le faire, il convient de prendre ces affirmations avec des pincettes. Cependant, il est tout aussi clair qu'au sein de Can Barca, on pense que l'accord est probable.