Le Barça serait prêt à se séparer de Coutinho

Selon la presse catalane, le FC Barcelone est disposée à laisser partir Philippe Coutinho lors du prochain mercato.

À moins d’un revirement improbable, on ne reverra plus Philippe Coutinho sous la tunique du . Le Brésilien n’entre plus du tout dans les plans de la direction, et l’idée est de le vendre lors du prochain mercato. Même à moindre prix s’il le faut, d'après ce que rapporte El Mundo Deportivo.

Les responsables catalans avaient déboursé 120M€ pour l’international auriverde en janvier 2018 afin de l’attirer du côté du Camp Nou. Conscients qu’ils ne pourraient pas récupérer autant pour un joueur qui ne cesse de décliner depuis, ils demanderaient entre 80 et 90M€ seulement pour un transfert.

Le Bayern se met déjà hors course pour Coutinho

Cette nouvelle doit alerter quelques clubs anglais. s’était notamment renseigné au sujet de l’ancien Red il y a quelques temps. En revanche, le club de ne s’est guère manifesté, et ne pense pas du tout à récupérer son ancien joyau.

Pour rappel, depuis l’entame de la saison, Coutinho évolue au Bayern de Munich. Le club allemand dispose d’une option d’achat pour le récupérer, mais il y a eu peu de chances qu’il l’utilise. Comme celle du Barça, la direction bavaroise n’est pas du tout satisfaite du rendement du milieu offensif brésilien.