Le Barça sans ses latéraux pour Naples et le Clasico

Le club a confirmé l'absence de Sergi Roberto pour trois à quatre semaines, alors que Jordi Alba n'est toujours pas remis.

Quique Setien devra se passer de deux joueurs importants pour les rencontres décisives qui s'annoncent du côté du Barça. Les Blaugrana se déplacent en effet à ce mardi en 8e de finale aller de , avant de se déplacer au Santiago Bernabeu ce week-end pour un choc qui pourrait s'avérer décisif pour le titre en .

Le club a confirmé l'absence de Sergi Roberto dans un communiqué médical : "Sergi Roberto souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite", ajoutant que le délai approximatif sera de trois à quatre semaines, ce qui signifie donc qu'il pourrait également manquer le retour contre Naples au Camp Nou.

De son côté, Jordi Alba ne devrait pas effectuer son retour avant début mars, lui qui a été victime d'une blessure à l'aducteur contre . Setien devrait donc faire confiance à Junior Firpo et Nelson Semedo pour ces deux rencontres qui pourraient déterminer la fin de saison en Catalogne.

Pour ce rendez-vous en , Setien a fait appel à toutes les forces disponibles, y compris Martin Braithwaite - arrivé récemment et pas qualifié en C1 mais qui fera le déplacement avec ses nouveaux coéquipiers.

Plusieurs jeunes issus de la Masia seront également du déplacement : Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Araujo et Akieme, en plus d'Ansu Fati, lequel fait désormais pleinement partie du groupe professionnel. Un groupe qui compte donc quatre absents avec Roberto et Alba donc, plus Suarez et Ousmane Dembélé.