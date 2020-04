Le Barça réagit aux accusations de son ancien vice-président

Le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il dément totalement les accusations portées contre l’institution par Emili Rousaud.

L'un des six membres du conseil d'administration de Barcelone a démissionné cette semaine et a fait sensation en affirmant que "quelqu'un avait glissé la main dans la trésorerie" au club. Une accusation fortement repoussée par la direction du club catalan.

Emili Rousaud a démissionné de son poste de vice-président avec cinq autres collègues. Les départs de Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia et Maria Texidor sont intervenus au milieu de rapports faisant état de mois de conflits internes au club avant les élections présidentielles qui devraient se tenir l'année prochaine.

Leur sortie est intervenue deux jours après que le président sortant Josep Maria Bartomeu a souhaité que quatre membres du conseil d'administration démissionnent alors qu'il cherche à renforcer son soutien au cours de sa dernière année au pouvoir. S'exprimant vendredi quelques heures après l'annonce de sa démission, Rousaud a lâché une bombe en critiquant le fonctionnement interne. Il est même allé jusqu'à suggérer qu'il y a eu corruption.

Rousaud a déclaré vendredi à RAC1: "Je pense que quelqu'un a mis la main à la trésorerie, même si je ne sais pas qui. Vous payez un million d'euros [à i3 Ventures] pour un travail qui a un prix de marché de 100 000 euros. Je ne sais pas qui c'était, mais je peux avoir une idée, bien que je ne pense pas que ce soit quelqu'un au conseil d'administration."

Plus tard vendredi, Barcelone a publié une déclaration du club pour répondre à ces allégations. "Au vu des accusations sérieuses et infondées portées ce matin par M. Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel du Club, dans différentes interviews avec les médias, le nie catégoriquement toute activité pouvant être qualifiée de corruption, donc réserve le droit à toute action en justice qui pourrait correspondre. De fait, les analyses du service de surveillance des réseaux sociaux font actuellement l'objet d'un rapport indépendant de grande envergure de PriceWaterhouseCoopers (PWC) qui est toujours en cours et, par conséquent, n'a pas encore abouti et avec le Club ayant fourni toutes les informations pertinentes demandées par PWC depuis le début du processus. Enfin, les démissions des membres du conseil d'administration annoncées ces dernières heures sont survenues du fait d'une réorganisation du conseil d'administration proposée par le président Josep Maria Bartomeu et qui s'achèvera dans les prochains jours".