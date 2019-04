Philippe Coutinho prêt à poursuivre avec le Barça

Après une période compliquée, Philippe Coutinho est en train de bien se relancer et il n'envisage pas son avenir ailleurs qu'au Barça.

Philippe Coutinho est aujourd'hui déterminé à prolonger son séjour à Barcelone après avoir surmonté une zone de turbulences et montrer à toute l'institution qu'il a les qualités pour être une star au Camp Nou.

Le Brésilien avait, pour rappel, rejoint la Catalogne en provenance de en janvier 2018 et a fait bonne impression au début, laissant supposer qu'il avait bel et bien les atouts pour s'imposer au sein de cette équipe. La campagne 2018-2019 a toutefois été plus irrégulière, Coutinho ayant eu du mal à reproduire ses belles prestations. Il a même perdu sa place de titulaire, intégrant la rotation avec le Français Ousmane Dembele. Ce manque de temps de jeu avait donné lieu à des rumeurs selon lesquelles Barca serait disposé à écouter les offres lors du prochain mercato, avec notamment , et le annoncés comme prétendants possibles.

Mais un récent regain de forme avant la demi-finale aller de la de mercredi, et qui l'opposera à son ancien club, a contribué à convaincre les responsables qu'il devait être conservé pour la saison prochaine et qu'il n'y avait pas lieu de le brader. En effet, Il y a quelques semaines à peine, la priorité des responsables à Barcelone était de tenter de récupérer la majeure partie des 135 millions d'euros dépensés pour l'ex-homme de Liverpool, mais son réveil lors des dernières sorties a donc changé la donne.

La Ligue des Champions, son rêve ultime

Coutinho, qui devrait jouer d'entrée mercredi face aux Reds, est désormais confortablement installé à Barcelone. Grâce aux efforts de sa famille, qui l'a toujous soutenu lors des moments difficiles, et aussi celui du vestiaire du Barca, il a pu remonter la pente et chasser les doutes qui le pénalisaient.

Par ailleurs, selon les informations de Goal, si Coutinho mise sur la stabilité, c'est aussi parce qu'il se plait dans le football espagnol et qu'il utilise la perspective d'un titre en Ligue des champions comme motivation supplémentaire. Notamment pour faire taire les sceptiques et ceux qui n'ont pas cru en lui. En dépit de l'intérêt qui lui a été manifesté, le meneur de jeu ne veut donc pas bouger cet été.

Coutinho a réalisé l'une des meilleures performances de son parcours au Barca en avril lors du succès des hommes d'Ernesto Valverde contre Manchester United en quart de finale retour de la C1 (3-0), marquant le troisième but après le doublé de Lionel Messi.

De manière générale, sa forme en Ligue des champions a été nettement meilleure qu'en , avec notamment trois buts et trois passes décisives réussies en 9 titularisations honorées jusqu’à présent dans cette compétition. Au total, il a disputé 72 matches sous le maillot blaugrana, inscrivant la bagatelle de 21 buts et soulevant deux Ligas, une Copa del Rey et une Supercopa.