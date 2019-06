Le Barça présente son maillot 2019/2020

Les images du maillot avaient déjà circulé sur la toile et c'est à présent officiel. Sur son site internet et ses différents réseaux sociaux, le a dévoilé son habit "home" pour la saison à venir.

Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de rayures verticales sur la tunique principale. Ni horizentales d'ailleurs. Les champions d' évolueront dans un maillot à damier. Une première dans l'histoire, et qui ne devrait pas déplaire au Croate Ivan Rakitic.

On notera que le drapeau de la Catalogne est toujours présent sur le col, tandis que le logo du club reste à son emplacement habituel.

👕 Presenting the 2019/2020 kit

🔵🔴 All the details

➡ https://t.co/KhCpRra4Pc

🛍 On sale from Tuesday, June 4!