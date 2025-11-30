Le Barça prépare un mercato XXL

Marcus Rashford a réussi ses débuts en Catalogne après son prêt d'une saison en provenance de Manchester United. Le Barça dispose d'une option d'achat pour l'international anglais, mais le club pourrait également opter pour une autre stratégie.

Selon Bild (via MD), Yan Diomande est devenu une cible pour le FC Barcelone, et plus particulièrement pour Hansi Flick. Le jeune homme de 19 ans a rejoint le RB Leipzig en provenance de Leganés cet été et a impressionné en Allemagne, avec quatre buts et deux passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues pour le club de Bundesliga.

Leipzig a déboursé 20 millions d'euros pour Diomande, il est donc probable que le Barça exige un prix élevé. Cependant, étant donné son jeune âge, il représente un joueur d'avenir, ce qui pourrait en faire une option plus intéressante que Rashford, malgré un prix bien plus élevé.

Rashford ou Diomande : lequel Barcelone devrait-il recruter ?

Il faut rappeler que Rashford est considéré comme un joueur de métier sur l'aile gauche, tandis que Diomande est capable d'évoluer sur les deux flancs. Raphinha étant également polyvalent, Flick pourrait souhaiter disposer d'une autre option à ce poste, plutôt que d'un ailier comme Lamine Yamal, qui ne peut jouer que sur un seul côté.

Flick pourrait être intéressé par Diomande, mais il est probable que Barcelone ne puisse pas se permettre de le recruter à Leipzig. Un accord pourrait être envisageable ultérieurement, mais avec un défenseur central et un attaquant également recherchés, ce transfert serait impossible.