Le Barça pas très classe avec Xavi

Selon Bar Canaletes, Xavi a appris son licenciement du Barça par l'agent de Flick.

Mercredi, le départ de Xavi Hernandez de son poste d'entraîneur principal du FC Barcelone a été officialisé. Il a été immédiatement remplacé par Hansi Flick, dont l'arrivée était pressentie depuis quelques semaines, même si le licenciement de Xavi à la fin de la saison n'a été confirmé que vendredi.

Les rumeurs concernant le licenciement imminent de Xavi sont apparues juste avant le déplacement du FC Barcelone à Almeria, il y a deux semaines. L'homme de 44 ans n'a rien su de la situation, si ce n'est qu'il a suivi l'actualité dans les médias. Joan Laporta a choisi de ne pas lui en parler, tout en travaillant à son remplacement dans l'ombre.

Le Barça pas classe avec Xavi

Selon Bar Canaletes, Xavi a directement appelé Pini Zahavi, l'agent de Flick et ami proche de Laporta, lorsqu'il a appris que le président du FC Barcelone ne le rencontrerait pas. Zahavi a pratiquement confirmé à Xavi qu'il allait être licencié.

Le FC Barcelone et Laporta ont été critiqués par les supporters la semaine dernière en raison de la façon dont ils ont traité Xavi, une légende du club qui plus est. Le silence radio entre les deux hommes n'a pas été du goût de nombreux observateurs, d'autant plus que Laporta avait supplié Xavi de rester à la tête du club quelques semaines auparavant.