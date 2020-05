Le Barça ne lâchera pas Ansu Fati

Le Barça ne laissera pas filer Ansu Fati, convoité notamment par le Borussia Dortmund.

Perçu par le comme un remplaçant potentiel à Jadon Sancho selon différents médias, Ansu Fati ne quittera pas le Barça cet été selon Mundo Deportivo.

Barça - Il y a 15 ans, jour pour jour, Messi marquait son premier but

L'article continue ci-dessous



Les géants catalans ont confirmé en décembre que Fati avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2022 avec une clause de libération augmentée.

Plus d'équipes

L'attaquant de 17 ans, plus jeune joueur à marquer pour Barcelone en , restera avec les géants catalans jusqu'en juin 2022.

Fati s'était rendu l'auteur d'un but et d'une passe décisive lors de sa première titularisation avec les Blaugrana lors de leur victoire 5-2 contre Valence en septembre dernier et son niveau de performance a généré beaucoup d'enthousiasme en Catalogne. Le Barça ne veut donc pas s'en séparer.