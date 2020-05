Barça - Il y a 15 ans, jour pour jour, Messi marquait son premier but

Il y a quinze ans aujourd'hui, Lionel Messi profitait d'une passe décisive de Ronaldinho pour inscrire son premier but sous les couleurs du Barça.

Aujourd'hui, cela fait désormais quinze ans, jour pour jour, que Lionel Messi s'est abonné aux buts marqués sous les couleurs du . Quinze ans qu'il a marqué le premier de ses 627 inscrits jusqu'ici. Il avait à peine dix-sept ans lorsqu'il a marqué son premier but officiel, profitant d'une passe décisive de Ronaldinho Gaucho. Un premier but devant les milliers de spectateurs présents dans les travées du Camp Nou. Le natif de Rosario l'avait célébré comme un fou...

Numéro trente sur le dos, Messi avait fait ses débuts dans un match officiel six mois plus tôt et en cet après-midi de mai, il est apparu sur la pelouse après avoir joué huit matchs dans lesquels il avait commencé en tant que remplaçant. Frank Rijkaard a attendu avant de lui donner la possibilité, à la 88e minute, de remplacer Samuel Eto'o. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour battre Valbuena, le portier adverse, et porter le score à 2 buts à 0.

Le premier but de Messi pour le Barça, il y a 15 ans jour pour jour. Ronnie pour la passe décisive pic.twitter.com/6kkOiowCeP — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) May 1, 2020

"C'était une action de jeu dans laquelle Ronnie m'a donné une excellente balle", a expliqué Messi à la fin de la partie avec un sourire qu'il ne pouvait pas cacher. "Quand j'ai eu cette occasion, j'ai vu que le gardien de but allait trop loin, alors je l'ai placé par dessus-lui". Ronaldinho, pour sa part, était considéré comme le joueur le plus fort à qui succéder à cette époque et avait une affection particulière pour l'Argnetin, ce qui a été souligné par la célébration amicale de Messi, qui a littéralement sauté sur le Brésilien.

Quinze ans après ce but, Messi est déjà incontestablement le grand dominateur du football, leader des passes décisives, des dribbles et des titres remportés dans l'histoire de Barcelone, sans oublier qu'il a également un record de matchs joués. Parce que ce jour-là un buteur est né, c'est vrai. Et cela a fait de lui le joueur de football le plus marquant de son siècle et demi. On ne sait pas combien de temps il lui reste à jouer, mais quelle différence cela fait-il ?