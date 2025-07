Le Barça joue un sale tour au Real dans l'affaire Konaté

Real Madrid vs Al Hilal

Barcelone aura bientôt besoin de recruter un défenseur central, d'autant plus que la pérennité d'Inigo Martinez et d'Andreas Christensen est incertaine au-delà de la saison à venir.

Compte tenu de leurs difficultés financières avérées, une option à moindre coût serait privilégiée, et c'est ce qu'ils pourraient obtenir en Ibrahima Konaté.

Konaté a suscité un vif intérêt du Real Madrid ces derniers mois, qui souhaite obtenir un accord de pré-contrat similaire à celui signé par Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold ces dernières années. Cela pourrait être possible dès janvier, lorsque le contrat actuel de l'international français à Liverpool entrera dans ses six derniers mois.

Liverpool cherche désespérément à conclure un nouveau contrat avec Konaté, bloquant ainsi toute possibilité de le voir partir libre. Cependant, leurs efforts ont été vains jusqu'à présent, ce qui explique la possibilité d'un départ cet été.

Néanmoins, le Real Madrid préférerait recruter Konaté selon ses conditions, idéalement l'été prochain, gratuitement. Les dirigeants du club envisagent cette possibilité s'il ne signe pas de nouveau contrat avec Liverpool, mais ils pourraient faire face à une concurrence importante.

Selon CaughtOffside, Barcelone et le Bayern Munich se sont lancés dans la course pour recruter Konaté, qui représenterait une opportunité commerciale considérable s'il ne prolonge pas son contrat à Liverpool. Les champions de Premier League sont prêts à le vendre dès maintenant pour 40 millions de livres sterling, mais aucun des clubs intéressés, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, n'est prêt à payer cette somme.

Transfert gratuit, Konaté serait un atout majeur pour Barcelone. À seulement 26 ans, il pourrait jouer aux côtés de Pau Cubarsi pendant de nombreuses années, mais le défi serait de devancer le Real Madrid pour le recruter, ce qui serait un véritable exploit.